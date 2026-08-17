Atlas Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlas Technologies stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.35 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlas Technologies ein EPS von -9.950 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Atlas Technologies 595.4 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 489.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch