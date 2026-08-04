Atlas Energy Solution a Aktie 124868810 / US04930R1077
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04.08.2026 04:31:22
Atlas Energy Solutions Inc. Q2 Loss Rises
(RTTNews) - Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) released Loss for its second quarter of -$25.10 million
The company's earnings came in at -$25.10 million, or -$0.20 per share. This compares with -$5.56 million, or -$0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $293.18 million from $288.68 million last year.
Atlas Energy Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$25.10 Mln. vs. -$5.56 Mln. last year. -EPS: -$0.20 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $293.18 Mln vs. $288.68 Mln last year.
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