Atlas Cycles (Haryana): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Atlas Cycles (Haryana) präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.95 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.440 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22.54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch