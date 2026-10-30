Atlas Cycles (Haryana) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Atlas Cycles (Haryana) hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Atlas Cycles (Haryana) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.84 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.670 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.70 Prozent auf 16.7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch