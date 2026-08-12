Atlas Crest Investment A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Atlas Crest Investment A äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Atlas Crest Investment A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.360 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch