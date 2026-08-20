Atlas Consolidated Mining Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlas Consolidated Mining Development hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.020 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlas Consolidated Mining Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 141.6 Millionen USD im Vergleich zu 68.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch