|
20.08.2026 06:37:00
Atlas Consolidated Mining Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atlas Consolidated Mining Development hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.020 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlas Consolidated Mining Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 141.6 Millionen USD im Vergleich zu 68.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.