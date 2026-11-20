Atlas Consolidated Mining Development hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.83 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.240 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9.73 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.99 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch