Atlas Consolidated Mining Development hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Atlas Consolidated Mining Development im vergangenen Quartal 157.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlas Consolidated Mining Development 87.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch