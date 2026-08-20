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20.08.2026 06:37:00
Atlas Consolidated Mining Development: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Atlas Consolidated Mining Development hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.12 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal -0.070 PHP je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 122.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.88 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.64 Milliarden PHP ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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