Atlantico Energy Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlantico Energy Metals hat am 28.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlantico Energy Metals ein EPS von -0.670 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.050 CAD gegenüber -0.750 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch