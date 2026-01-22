Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs Aktie 47953731 / US04911A1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.01.2026 13:03:00
Atlantic Union Bankshares Earnings Up In Q4
(RTTNews) - Atlantic Union Bankshares Corp. (AUB), on Thursday reported its net income increased in the fourth quarter compared with the previous year.
For the fourth quarter, net income available to shareholders increased to $109 million from $54.82 million in the previous year.
Earnings per share were $0.77 versus $0.60 last year.
On average, seven analysts had expected the company to report $1.02 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Net interest income surged to $330.17 million from $183.25 million in the prior year.
Noninterest income jumped to $57 million from $35.23 million in the previous year.
Loans held for investment rose to $27.80 billion from $18.47 billion in the prior year.
Deposits increased to $30.47 billion from $20.40 billion in the prior year.
In the pre-market trading, Atlantic Union Bankshares is 0.28% higher at $40.08 on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
|
21.01.26
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI fester -- DAX höher -- Märkte in Fernost schliesslich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.