Atlantic Tele-Network stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlantic Tele-Network stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 181.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 184.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch