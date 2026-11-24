Atlantic International stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 321.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch