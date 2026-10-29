Atlantic grupa dd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic grupa dd liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Atlantic grupa dd die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.33 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 343.8 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlantic grupa dd einen Umsatz von 319.5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch