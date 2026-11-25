Atlantic Coastal Acquisition A veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch