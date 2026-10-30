Atlantic China Welding Consumables A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic China Welding Consumables A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlantic China Welding Consumables A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.060 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 985.0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 958.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch