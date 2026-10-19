Atlantic American legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlantic American gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlantic American 0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Atlantic American hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.280 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Atlantic American im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 210.44 Millionen USD. Im Vorjahr waren 188.23 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch