Atlantia prüft Angebot von ACS für Autobahngeschäft - Atlantia-Aktie gewinnt, ACS-Aktie tiefer

Atlantia kündigte an, das unverbindliche Angebot der Spanier zu prüfen.

Atlantia prüft ausserdem derzeit ein verbindliches Angebot eines Konsortiums unter Führung des staatlichen italienischen Kreditgebers Cassa Depositi e Prestiti (CDP) für sein Autobahngeschäft, das der Konzern aber zuletzt als nicht ausreichend bezeichnete.

Zuvor hatte die Financial Times berichtet, dass ACS das Autobahngeschäft, an dem Atlantia 88 Prozent hält, in seinem Angebot mit 9 bis 10 Milliarden Euro bewertet.

ACS bestätigt Interesse an Autostrade per l'Italia ebenfalls

Sein Interesse am grössten italienischen Autobahnbetreiber hat nun auch der spanische Hochtief-Mutterkonzern ACS selbst bekundet. In einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht heisst es, man habe dem italienischen Mehrheitseigner Atlantia sein Interesse mitgeteilt, sich zusammen mit anderen potenziellen Investoren, einschliesslich der Cassa Depositi e Prestiti, an der Übernahme der 88-prozentigen Beteiligung am Autobahnkonzern Autostrade per l'Italia zu beteiligen. Dessen Wert liege nach öffentlich verfügbaren Daten zwischen 9 und 10 Milliarden Euro.

Atlantia selbst hatte bereits am Donnerstag das Vorliegen einer Offerte von ACS bestätigt, nachdem dies zuvor die Financial Times berichtete. Das italienische Unternehmen, hinter dem mehrheitlich die Benetton-Familie steht, prüft auch ein verbindliches Angebot von einem Konsortium aus CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors und Macquarie Infrastructure.

Atlantia und ACS sind bereits über den spanischen Mautstrassenbetreiber Abertis verbunden. Hier hält Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie die Mehrheit, ACS und Hochtief teilen sich den Rest. Die Aktie von Atlantia verteuert sich in Mailand um 0,83 Prozent auf 16,425 Euro. In Madrid geht es währenddessen für die ACS-Aktie um 0,43 Prozent auf 27,71 Euro runter.

