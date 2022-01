Atlantia macht bindendes Angebot für Siemens-Tochter Yunex Traffic

Die Atlantia SpA teilte mit, sie habe sich an einem Bieterprozess für das Verkehrsmanagementunternehmen beteiligt, und reagierte damit auf entsprechende Presseberichte. Finanzielle Einzelheiten zu seinem verbindlichen Angebot teilte das Unternehmen jedoch nicht mit.

Atlantia kündigte an, den Markt umgehend zu informieren, falls Siemens sein Angebot annehmen sollte.

Vor fast sieben Monaten hat Atlantia einen Plan für Investitionen in Autobahnen, Flughäfen und mobile digitale Zahlungen sowie in intelligente Verkehrssysteme, in denen Yunex Traffic tätig ist, vorgestellt.

Von Mauro Orru

ROM (Dow Jones)