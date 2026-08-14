Atlanta hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atlanta hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.62 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.210 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Atlanta im vergangenen Quartal 183.6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlanta 145.4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch