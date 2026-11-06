Atlanta gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Atlanta gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.550 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82.70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121.1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221.3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch