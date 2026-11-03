Atlanta Electricals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Atlanta Electricals veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 4.18 INR. Im letzten Jahr hatte Atlanta Electricals einen Gewinn von 13.99 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.90 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch