Atlanta Braves vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlanta Braves hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 USD, nach 0.470 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Atlanta Braves im vergangenen Quartal 324.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlanta Braves 311.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch