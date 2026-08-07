Atlanta Braves präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlanta Braves hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Atlanta Braves hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.470 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 305.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlanta Braves 312.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch