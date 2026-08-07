Atlanta Braves B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlanta Braves B präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD gegenüber 0.470 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Atlanta Braves B im vergangenen Quartal 305.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlanta Braves B 312.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch