Atlanta Braves B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atlanta Braves B lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.15 USD gegenüber 0.470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 324.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch