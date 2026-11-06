Atlanta Braves A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atlanta Braves A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.470 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 324.6 Millionen USD gegenüber 311.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch