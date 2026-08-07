Atlanta Braves A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlanta Braves A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlanta Braves A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 305.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 312.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch