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14.05.2026 12:48:43
AtkinsRéalis Q1 Earnings Rise; Maintains Quarterly Dividend
(RTTNews) - AtkinsRéalis Group Inc. (ATRL.TO), an engineering services and nuclear company, on Thursday reported higher net income in the first quarter of 2026 compared with the previous year.
For the first quarter, net income attributable to the company shareholders increased to $92.8 million from $69.1 million in the previous year.
Earnings per share were $0.56 versus $0.39 last year.
Adjusted net income attributable to the company increased to $131.9 million from $110 in the previous year.
Adjusted earnings per share were $0.80 versus $0.63 last year.
EBITDA jumped to $231.9 million from $181.9 million in the prior year.
Adjusted EBITDA surged to $253.7 million from $214.2 million in the same period a year ago.
Revenue increased to $3 billion from $2.55 billion in the previous year.
Further, the board declared a quarterly cash dividend of $0.02 per share, unchanged from the previous quarter, payable on June 11, to shareholders of record as of May 28.
On Wednesday, AtkinsRéalis is 5.89% lesser at C$83.66 on the Toronto Stock Exchange.
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