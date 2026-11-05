Atishay Infotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Atishay Infotech hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.18 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atishay Infotech 1.67 INR je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25.22 Prozent auf 134.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 179.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch