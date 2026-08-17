Athira Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Athira Pharma liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Athira Pharma die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.80 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.800 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch