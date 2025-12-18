Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'132 0.8%  SPI 18'055 0.9%  Dow 48'066 0.4%  DAX 24'200 1.0%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5'742 1.1%  Gold 4'334 -0.1%  Bitcoin 68'591 0.2%  Dollar 0.7947 -0.1%  Öl 60.0 -1.1% 
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
TUI-Aktie mit weiterem Kursimpuls: Geschäftszahlen und Dividende im Fokus
Athira Pharma Aktie 56837227 / US04746L1044

18.12.2025 18:18:40

Athira Pharma Shares Jump 70% On Phase 3 Asset Acquisition Deal

(RTTNews) - Athira Pharma, Inc. (ATHA) shares surged 69.53 percent, gaining $2.88 to trade at $7.01 on Thursday, after the clinical-stage biopharmaceutical company announced an agreement to acquire global development and commercialization rights to lasofoxifene, a Phase 3 ready asset for metastatic breast cancer. The stock was trading at $7.01, up sharply from a previous close of $4.14 on the Nasdaq. Shares opened at $7.22 and moved within a day's range of $6.77 to $8.35. Trading volume spiked to about 53.19 million shares, far exceeding the average volume of roughly 30,063. Athira Pharma is now trading near the top of its 52-week range of $2.20 to $8.35 as investors reacted positively to the late-stage pipeline expansion.

Keine Nachrichten verfügbar.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
