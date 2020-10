Athen: EU soll mögliche Aussetzung der Zollunion mit der Türkei prüfen

ATHEN (AFP)--Griechenlands Aussenminister Nikos Dendias hat die EU aufgefordert, eine Aussetzung der Zollunion mit der Türkei zu prüfen. Der Minister habe dies in einem Brief an EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi geschrieben, wie es am Dienstag aus diplomatischen Kreisen hiess. Dendias schrieb nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur auch einen Brief an Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) und weitere EU-Kollegen und fordert einen Stopp der Waffenlieferungen an Ankara.

Dendias beschuldigte in dem Brief an Varhelyi die türkische Regierung, die Vereinbarung zur Zollunion zwischen der EU und der Türkei "weiterhin einseitig zu verletzen", wie es in den diplomatischen Kreisen weiter hiess. Demnach schrieb Dendias in seinem Brief an Varhelyi auch, dass die Türkei derzeit auf Massnahmen setze, die das Abkommen mit der EU nicht vorsehen würde.

Laut der Nachrichtenagentur Ana schickte Dendias am Montagabend ausserdem drei Briefe an die Aussenminister Deutschlands, Spaniens und Italiens. Darin soll der griechische Minister die "jüngsten Provokationen der Türkei" hervorgehoben haben. Als Konsequenz soll Dendias ein Embargo für Waffenverkäufe an die Türkei verlangt haben, berichtete Ana. Demnach bat Dendias insbesondere Maas, keine U-Boote, Fregatten oder Flugzeugen an die Türkei zu verkaufen.

Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind wegen des Streits um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer schwer belastet. Vergangene Woche entsandte Ankara zum Unmut Athens und der EU erneut sein Gas-Erkundungsschiff "Oruc Reis" in das umstrittene Gebiet südlich der griechischen Insel Kastellorizo.

Beim EU-Gipfel am vergangenen Freitag bezeichneten die EU-Staats- und Regierungschefs Ankaras Verhalten als "einseitige und provokative Aktion". Sie wollen in der Türkei-Frage bei ihrem Gipfeltreffen im Dezember Bilanz ziehen. Anfang Oktober hatten die Staats- und Regierungschefs Ankara mit Sanktionen gedroht, wenn es im Gas-Streit nicht einlenkt. Gleichzeitig wurden im umgekehrten Fall als Anreiz wirtschaftliche Vorteile wie Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion mit der EU in Aussicht gestellt.

