Athanase Innovation Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Athanase Innovation Registered präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1.32 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.820 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 67.09 Prozent zurück. Hier wurden 2.8 Millionen SEK gegenüber 8.6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch