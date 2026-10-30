Athabasca Oil stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Athabasca Oil veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.16 CAD gegenüber 0.140 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Athabasca Oil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419.2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 321.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch