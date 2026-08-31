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31.08.2026 06:37:00
Atha Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Atha Energy hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atha Energy ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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