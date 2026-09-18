Atende hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atende hat am 16.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 PLN, nach 0.020 PLN im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63.6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch