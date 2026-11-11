ATEN International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ATEN International präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.58 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ATEN International 0.850 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.46 Milliarden TWD – ein Plus von 21.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ATEN International 1.20 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch