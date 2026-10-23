Ategrity Specialty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ategrity Specialty hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ategrity Specialty ein EPS von 0.450 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 125.6 Millionen USD gegenüber 116.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch