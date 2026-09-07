Ateam: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ateam hat am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.390 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ateam in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19.36 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ateam ein Gewinn pro Aktie von 55.75 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 23.92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 23.00 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch