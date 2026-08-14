Atea Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Atea Pharmaceuticals stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch