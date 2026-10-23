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23.10.2026 06:37:00
Atea ASA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Atea ASA präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 2.50 NOK. Im letzten Jahr hatte Atea ASA einen Gewinn von 2.03 NOK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.43 Milliarden NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.86 Milliarden NOK ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2.42 NOK geschätzt. Der Umsatz war auf 12.55 Milliarden NOK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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