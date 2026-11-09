Atco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atco hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.74 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.760 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 1.18 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch