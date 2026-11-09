Atco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atco hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 CAD gegenüber 0.760 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.34 Milliarden CAD gegenüber 1.18 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch