Atara Biotherapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atara Biotherapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Atara Biotherapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.320 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 64.64 Prozent zurück. Hier wurden 1.2 Millionen USD gegenüber 3.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch