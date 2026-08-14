Atara Biotherapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atara Biotherapeutics hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 96.41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch