Atal Realtech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atal Realtech hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 INR gegenüber 0.060 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 106.0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109.7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch