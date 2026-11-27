ATAL lud am 26.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

ATAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.45 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.71 PLN je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92.96 Prozent auf 757.0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 392.3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch