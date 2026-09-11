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11.09.2026 06:37:00
ATAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ATAL hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.47 PLN gegenüber 0.940 PLN im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 447.7 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 75.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255.8 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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