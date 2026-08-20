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20.08.2026 06:37:00
Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi mit einem Umsatz von insgesamt 171.7 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.7 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 58.01 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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